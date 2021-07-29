ولي العهد يترأس اجتماعاً لمتابعة سير تنفيذ خطة استراتيجية العقبة

الوكيل الإخباري - ترأس سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الخميس، اجتماعاً في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لمتابعة سير تنفيذ خطة استراتيجية العقبة.

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واستمع سموه، خلال الاجتماع، إلى شرح من المعنيين عن آليات تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة، والتي تشمل تطوير السياحة في المدينة، من خلال تسيير رحلات جديدة مباشرة منخفضة التكاليف إلى العقبة وعبر شركات طيران عالمية، بما يسهل وصول السياح من مختلف دول العالم ويمكّنهم من زيارة (العقبة ووادي رم والبترا)، ومختلف المناطق السياحية في المملكة، إضافة إلى إطلاق جدول نشاطات سياحية في شهر آب، وإقامة المشاريع الترفيهية.



وتتضمن الخطة أيضا إيجاد سبل لتحسين المناخ الاستثماري في المدينة إلى جانب تعليم المهارات وبنائها لمواءمة متطلبات القطاع الخاص.



ووجه سمو ولي العهد، خلال الاجتماع مواصلة التعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة لضمان تنفيذ المشاريع بنجاح، وضمن الخطة المعدة.



وحضر الاجتماع، رئيس الوزراء، ومدير مكتب جلالة الملك، ووزيرا المالية، والتخطيط والتعاون الدولي، ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.