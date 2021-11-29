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الإثنين، 29-11-2021 10:18 ص

ولي العهد يصل إلى دولة قطر

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الوكيل الاخباري- وصل سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى الدوحة، اليوم الاثنين، في زيارة رسمية إلى دولة قطر الشقيقة.

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وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله مطار الشيخ حمد الدولي، نائب أمير دولة قطر سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، والسفير الأردني في قطر زيد اللوزي، والشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر في الأردن.


ويلتقي سمو ولي العهد، خلال الزيارة، سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، ويحضر حفل افتتاح بطولة كأس العرب 2021.

 

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