كيف تساعد طفلك على تجاوز قلق الانفصال: الدعم أم التجاهل؟

وتوضح المعلمة أن مواجهة الطفل لمشاعر الحزن بالكلمات والدعم تساعده على تجاوز قلق الانفصال بشكل أسرع، عكس الفكرة الشائعة بأن التركيز على الوداع يزيد الصعوبة.
يبدأ قلق الانفصال عادة قبل عمر السنة ويستمر حتى حوالي أربع سنوات، وينصح الخبراء بجعل لحظة الوداع بسيطة وسريعة، مع الحفاظ على روتين منتظم وعدم المغادرة خلسة حتى لا يشعر الطفل بعدم الأمان.
وغالبًا ما يتغلب الأطفال على هذا القلق بحلول سن الروضة، ولكن في حال استمرار الأعراض وتأثيرها على سلوك الطفل، قد يستدعي الأمر مراجعة طبيب مختص.
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