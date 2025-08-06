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كيف تساعد طفلك على تجاوز قلق الانفصال: الدعم أم التجاهل؟

نهاتعب
تعبيرية
 
الأربعاء، 06-08-2025 11:07 ص

الوكيل الإخباري-   في رياض أطفال بأمريكا، يُستخدم تقليد يُعرف بـ"نافذة الوداع" لمساعدة الأطفال وأهاليهم على تجاوز صعوبة لحظة الوداع الصباحية. يجتمع الأطفال عند نافذة الصف حيث تُقدم لهم المعلمات الأحضان والكلمات اللطيفة لتهدئة مشاعر الحزن والفراق.

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وتوضح المعلمة أن مواجهة الطفل لمشاعر الحزن بالكلمات والدعم تساعده على تجاوز قلق الانفصال بشكل أسرع، عكس الفكرة الشائعة بأن التركيز على الوداع يزيد الصعوبة.


يبدأ قلق الانفصال عادة قبل عمر السنة ويستمر حتى حوالي أربع سنوات، وينصح الخبراء بجعل لحظة الوداع بسيطة وسريعة، مع الحفاظ على روتين منتظم وعدم المغادرة خلسة حتى لا يشعر الطفل بعدم الأمان.


وغالبًا ما يتغلب الأطفال على هذا القلق بحلول سن الروضة، ولكن في حال استمرار الأعراض وتأثيرها على سلوك الطفل، قد يستدعي الأمر مراجعة طبيب مختص.

 

ارم نيوز 

 
 
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