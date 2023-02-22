ولي العهد يعزي سليمان الفرجات بوفاة والدته

الوكيل الاخباري - قدم سمو الامير حسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، تعازيه لعشيرة الفرجات بوفاة الحاجة زينب افهيد الفرجات والدة الدكتور سليمان الفرجات رئيس مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا التنموي السياحي.



واعرب الدكتور الفرجات الذي تلقى مساء اليوم اتصالا من سمو ولي العهد، عن تقديره وعشيرة الفرجات للبادرة الكريمة من سموه، سائلين المولى جلت قدرته ان يحفظ سموه والقيادة الهاشمية وان يمن على الاردن بمزيد من الخير والامن والامان.

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