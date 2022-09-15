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الخميس، 15-09-2022 06:30 ص

ولي العهد يكتب عن عمارة اللويبدة: مصابكم مصابنا ونسأل الله أن يرحم المتوفّين

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الوكيل الاخباري - نشر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، صورة عبر حسابه على إنستغرام فجر الخميس، تظهر جهود كوادر الدفاع المدني في عملية إنقاذ الأشخاص المحاصرين تحت أنقاض مبنى سكني انهار في منطقة اللويبدة في عمّان.

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وكتب على الصورة: "مصابكم مصابنا .. نسأل الله أن يرحم المتوفّين ويخفف عن أهاليهم ويمن على المصابين بالشفاء العاجل".


وأضاف ولي العهد "نشامى الدفاع المدني ومختلف المرتبات المشاركة الله يقويكم".


جلالة الملك عبدالله الثاني، أكد ضرورة تقديم كل أشكال المساعدة للأسر المتضررة بحادث انهيار مبنى بمنطقة اللويبدة وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.


وتابع جلالة الملك، خلال ترؤسه اجتماعا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات فور عودته إلى أرض الوطن الأربعاء، جهود إنقاذ المحاصرين، معربا عن تعازيه لأسر الضحايا بهذا الحادث الأليم، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.


وشدد جلالته على أهمية توعية المواطنين بشأن كيفية التعامل مع المباني القديمة، والاستعانة بالإشراف الهندسي فيما يخص الأبنية، لافتا إلى أهمية دور وسائل الإعلام بهذا الخصوص.


وتوفي 9 أشخاص وأصيب 10 آخرون، إثر انهيار عمارة سكنية مأهولة بالسكان في منطقة اللويبدة في العاصمة عمّان، وفق مديرية الأمن العام، الأربعاء


 




 

 


 

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