يحيى أبو عبود نقيبا للمحامين

الوكيل الإخباري - فاز المرشح المحامي يحيى أبو عبود بمنصب نقيب المحامين في انتخابات النقابة التي جرت الجمعة، في مجمع النقابات المهنية.

اضافة اعلان



وتغلب مرشح التيار الإسلامي أبو عبود في الجولة الثانية من عملية الاقتراع على منافسه المرشح رامي الشواورة، حيث حصل أبو عبود على 3233 صوتا، مقابل 2349 صوتا للشواورة .



وكانت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات تشير إلى تقدم المرشحين أبو عبود وشواورة، حيث لم يتمكن أي من المرشحين الحصول على أكثر من نصف أصوات المقترعين، ما استدعى اللجوء لجولة اقتراع ثانية اقتصرت عليهما.

وتنافس على مركز النقيب 6 محامين هم: مازن ارشيدات، يحيى أبو عبود، رامي الشواورة، فتحي درابكة، طارق الزغموري، إسماعيل أبو رمان، فيما تنافس 51 مرشحاً على 10 مقاعد لعضوية المجلس.



وأغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، الجمعة، صناديق الاقتراع بعد انتهاء فترة التصويت، حيث تم تمديدها ساعة إضافية فقط.

