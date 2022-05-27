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الجمعة، 27-05-2022 12:38 م

بدء انتخابات نقابة المحامين

المحامين


الوكيل الإخباري - بدأت في مجمع النقابات المهنية اليوم الجمعة، انتخابات نقابة المحامين الأردنيين لاختيار نقيب ومجلس جديدين في الدورة الانتخابية 44.

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ويبلغ عدد المسددين لاشتراكاتهم المالية ويحق لهم الاقتراع نحو 14748، وهم إجمالي أعضاء الهيئة العامة للنقابة.


ويتنافس على مركز النقيب 6 محامين، وهم النقيب الحالي مازن رشيدات، يحيى أبو عبود، رامي الشواورة، فتحي درابكة، طارق الزغموري، إسماعيل أبو رمان، فيما يتنافس 51 مترشحا على 10 مقاعد لعضوية المجلس، ويبلغ عدد مراكز الاقتراع 20 مركزا.


وقال رئيس ديوان النقابة أمين ماضي، إنه يشترط على المترشح لمنصب النقيب أن يكون قد أمضى عشر سنوات في مهنة المحاماة، وخمس سنوات لمن يترشح لعضوية مجلس النقابة، والا يقل عمر المترشح عن ثلاثين عاما، ولا يكون قد منع من مزاولة المهنة، أما بالناخب فهو كل عضو هيئة عامة سدد التزاماته لدى النقابة.


 




 

 


 

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