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الأحد، 30-04-2023 12:28 م

1.497 مليون مشترك فعّال في الضمان الاجتماعي و 91 ألف مشترك اختياري

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الوكيل الإخباري - كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن عدد المؤمن عليهم المشمولين بالضمان الاجتماعي وصل حاليا إلى نحو مليون و497 ألف مشترك فعّال، من بينهم ما يقرب من 91 ألف مشتركٍ اختياري، مؤكدةً حرصها على شمول كافة العاملين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي في مظلتها وذلك تحقيقاً لمفاهيم واعتبارات الحماية الاجتماعية.اضافة اعلان


وقالت المؤسسة في بيان اليوم الأحد، إن التهرب عن شمول أي عامل بالضمان هو انتهاكٌ لأحد أهم حقوقه الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، وأنها تتابع باهتمام كبير القطاعات التي تشهد تهرباً عن شمول عامليها لغايات شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي.

وأضافت أن عدد المتقاعدين التراكمي وصل إلى 303 آلاف و594 متقاعدا، مجدّدةً تأكيدها على أهمية الانتساب إلى الضمان بالنسبة لكافة العمّال والموظفين على امتداد الوطن كمظلة حماية اجتماعية توفر أمن الدخل للإنسان وأسرته عند اكماله سن الشيخوخة أو عند توفر شروط استحقاق رواتب العجز أو الوفاة أو التعطل المؤقت عن العمل أو بدل الأمومة، وحمايته عند التعرض لحوادث وإصابات العمل، إضافةً إلى تركيزها على توسعة مظلتها من خلال انضواء قطاعات جديدة بالشمول في الضمان الاجتماعي.

وهنَّأت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كافة عمّال الأردن والمؤمن عليهم المنضوين تحت مظلتها بمناسبة عيد العمّال العالمي الذي يصادف في الأول من شهر آيار من كل عام ، مؤكدةً على أن الضمان الاجتماعي حق أصيل من حقوق الإنسان العامل وركيزة أساسية من ركائز الحماية الاجتماعية.

وأكدت المؤسسة أن جُلَّ اهتمامها هو توفير الحماية الاجتماعية لكافة العاملين على أرض المملكة وعدم خروج أي عامل من سوق العمل دون الحصول على راتب تقاعدي، إضافةً إلى سعيها الدؤوب نحو حماية كافة العاملين على أرض المملكة من خلال المنافع التأمينية التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي.

وبينت المؤسسة أن التعديلات الأخيرة التي تم إقرارها على قانون الضمان الاجتماعي ساهمت بشكلٍ كبيرٍ في تعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة في القطاع الخاص بالسماح للمؤمن عليها بالحصول على بدل إجازة الأمومة شريطة أن يكون لديها (6) اشتراكات متصلة أو متقطعة خلال الإثني عشر شهراً التي تسبق إستحقاقها إجازة الأمومة بدلاً عما كان معمولاً به سابقاً، وذلك بهدف تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية والحفاظ على استمرارية عملها.

وطالبت المؤسسة كافة أصحاب العمل في جميع القطاعات الاقتصادية بالمملكة بضرورة إشراك كافة العاملين لديهم بالضمان امتثالاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الذي يُلزِم كافة المُنشآت العاملة بشمول جميع العاملين لديها بالضمان، وبصرف النظر عن عددهم وعلى كافة فترات عملهم وأجورهم الحقيقية، إضافة إلى الاهتمام بقضايا السلامة والصحة المهنية وضرورة توفير بيئة عمل آمنة لعمالهم حفاظاً على حياتهم وسلامتهم.

ودعت المؤسسة كل عامل وكل من يلتحق بعمل في أي قطاع من القطاعات أن يحرص بالسؤال عن حقه بالشمول بالضمان الاجتماعي وأن يطالب بهذا الحق لما يشكّله الضمان من حماية له ولأفراد أسرته، والتواصل معها على رقم خدمة واتساب (0793117117) أو عبر مركز اتصالها الموحد على الرقم (117117) لاستقبال شكاوى العاملين المتعلقة بعدم شمولهم بالضمان الاجتماعي تنفيذاً لسعيها المستمر نحو توسيع مظلة حمايتها بحيث لا يبقى أي إنسان عامل في سوق العمل الأردني خارج مظلة الضمان الاجتماعي.

ووجّهت المؤسسة التحية لكافة العمال على أرض المملكة بعيدهم مؤكدةً أن المؤسسة ستبقى على الدوام بيتاً آمناً لكل عمّال الأردن وعاملاته على امتداد الأجيال تحت ظل القيادة الهاشمية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الأمين.

 




 

 


 

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