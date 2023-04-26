الضمان: إعلان قيمة الزيادة السنوية للرواتب الأسبوع القادم ولن تقل عن 4 دنانير

الوكيل الإخباري -

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رجح مدير الدائرة القانونية والناطق الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنس القضاة، إعلان قيمة الزيادة السنوية للرواتب التقاعدية التابعة للمؤسسة الأسبوع المقبل، وستنعكس على رواتب شهر أيار القادم.وقال القضاة إنّ الزيادة لن تقل عن 4 دنانير وستحتسب بناء على معدل النمو في الأجور البالغ 1.31% بدلاً من معدل التضخم، حيث يعتمد القانون أقل هذين المعدلين لاحتساب الزيادة السنوية.وبين أنّ الجهات المختصة في المديرية تقوم باحتساب الزيادة في الوقت الحالي، ذلك لأنّه مجموع النمو يقسم على الرواتب التقاعدية بالتساوي وبالتالي تحتاج بعض الاحتساب وتجمع لجميع المتقاعدين وتقسم عليهم بالتساوي، مشيرا الى أنه سيتم الإعلان عن قيمة الزيادة السنوية لرواتب تقاعد الضمان بشكل دقيق مطلع الأسبوع القادم.