الثلاثاء 09-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 09-04-2024 02:45 م

1.6 مليون شيك متداول في الأردن بقيمة 9.7 مليار دينار خلال الربع الأول من 2024

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الوكيل الإخباري - بلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي، 1.6 مليون شيك، وبقيمة بلغت 9.7 مليار دينار أردني، وفق ما تقرير الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

وبحسب تقرير (جوباك) ارتفع عدد الشيكات المرتجعة في الأردن خلال آذار بنسبة 0.3%، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، حيث بلغت الشهر الماضي 18.1 ألف شيك، مقارنة مع 18 ألف شيك في شباط.

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وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة لشهر آذار من العام الحالي 131 مليون دينار، مقابل 125 مليون دينار في شباط من العام ذاته، وبارتفاع بلغت نسبته 5.2%.


وأضاف التقرير أن 12.559 شيكا مرتجعة بقيمة 93 مليون دينار أردني في آذار كانت لأسباب مالية، فيما كان أكثر من 5.5 ألف شيك بقيمة 38.5 مليون دينار لأسباب تقنية، حيث بلغت نسبة الشيكات المرتجعة لأسباب مالية 69.4% مقابل 30.6% لأسباب تقنية.

 




 

 


 

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