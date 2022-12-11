المركز الوطني للأمن السيبراني يُطلق البطولة الوطنية لمحاربي السايبر بالتعاون مع جامعة الحسين التقنية

الوكيل الإخباري- تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني بالتعاون مع جامعة الحسين التقنية البطولة الوطنية لمحاربي السايبر في نسختها الأولى وذلك يوم الجمعة الموافق 9 كانون الأول، 2022 انطلاقا من الرؤية المشتركة بين المركز والجامعة لتمكين الطلبة الشغوفين بالأمن السيبراني ومنحهم الفرصة للتطوير من مهاراتهم وإعدادهم للانخراط في سوق العمل.

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حيث تقدم للبطولة أكثر من 700 طالب من مختلف جامعات ومدارس المملكة وخضعوا للدور الأول من التحديات ليتأهل منهم 200 طالب لخوض التحديات النهائية.



وانعقدت البطولة على مدى يومين كاملين في الـ9 والـ 10 من كانون الأول في حرم جامعة الحسين التقنية بوجود كل من الشريك التقني للمسابقة شركة "أكتوبيان" ومطوري المنصة التي عُقدت عليها البطولة شركة "يوغوشا".



وانعقد الحفل الختامي للبطولة تحت رعاية سمو ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني المعظم مساء الـ10 من كانون الأول حيث تم خلال الحفل الإعلان عن الفائزين وتوزيع الجوائز وتكريم رعاة البطولة، كل من البنك المركزي الأردني، وشركة سيسكو وصندوق الحسين للإبداع والتفوق بالإضافة إلى الرعاة العينيين شركة زين الأردن وشركة كوكولا. وحضر الحفل معالي وزير الاقتصاد الرقمي السيد أحمد الهناندة مندوبًا عن راعي الحفل إلى جانب عدد من الوزراء وأعضاء المجلس الوطني للأمن السيبراني وعدد من رؤوساء الجامعات وعمداء كليات ال IT في الجامعات الأردنية.