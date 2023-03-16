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الخميس، 16-03-2023 07:52 ص

السوق المركزي.. ارتفاع أسعار أصناف من الخضار اليوم

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الوكيل الإخباري - شهدت أسعار عدة أصناف من الخضار اليوم الخميس ارتفاعا طفيفا منها ( البصل الناشف، زهرة، الفلفل الحار، الفليفلة الخضراء، الجزر ).

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بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس 2055.270 طن، توزعت على 1361.725 طن خضار، 510.097 طن فواكه، و 183.270 طن ورقيات.

كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 217.640 طن خضار وفواكه.
وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 35 قرش، بطاطا من 20 إلى 30 قرش، بندورة من 10 إلى 25 قرش، خيار من 50 إلى 75 قرش، الليمون من 40 إلى 60 ، زهرة من 20 إلى 30 قرشاً ، الموز البلدي من 50 إلى 90 قرشاً.

وتاليا أسعار الجملة اليوم الخميس:



 




 

 


 

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