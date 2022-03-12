1277 أردنيا غادروا أوكرانيا لدول مجاورة و452 منهم وصلوا الأردن

الوكيل الإخباري - قال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم ابوالفول إن مجموع الأردنيين الذين غادروا أوكرانيا إلى دول مجاورة بالتنسيق مع الوزارة بلغ 1277 أردنيا وعائلاتهم.



وأكد أبوالفول أن عدد الذين وصلوا العاصمة عمان منهم بلغ 452 أردنيا وعائلاتهم، مشيرا إلى أن عددا منهم قرر التوجه إلى دولة أخرى سواء داخل أوروبا أو خارجها، فيما ارتأى آخرون البقاء في الدول التي غادروا إليها.



وتوقع ابو الفول ارتفاع عدد العائدين الى الاردن خلال الايام القادمة بشكل محدود، مؤكدا أن معظم الأردنيين المسجلين على المنصة التي أطلقتها وزارة الخارجية غادروا أوكرانيا.



وأوضح أن معظم الأردنيين توجهوا إلى 5 دول وهي رومانيا وسلوفاكيا وبولندا وهنغاريا ومولدوفا.

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