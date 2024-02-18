133 ألف جلسة محاكمة عن بعد في المحاكم الأردنية العام الماضي

الوكيل الإخباري

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- كشفت وزارة العدل عدد جلسات المحاكمة عن بعد التي عقدتها المحاكم الأردنية خلال عام 2023.وفي البيانات التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، أشارت الوزارة إلى أنه تم عقد 133581 جلسة محاكمة عن بعد خلال العام الماضي.وأظهرت البيانات أنه تم تنفيذ 2985 عقوبة بديلة عن عقوبة الحبس، إلى جانب فرض 287 حالة رقابة إلكترونية (سوار إلكتروني).كما استقبلت الوزارة 2002 طلب مساعدة قانونية خلال نفس الفترة، إذ تقدم وزارة العدل من خلال هذه الخدمة التمثيل القانوني أمام دوائر النيابة العامة والمحاكم النظامية ومحكمة الجنايات الكبرى وذلك لضمان حصول المواطن على حقه بالعدالة.وقامت الوزارة خلال العام الماضي بأرشفة نحو 40855394 ورقة قضائية، بالإضافة إلى إنجاز 24550 معاملة لدى دوائر الكاتب العدل.ويأتي تطبيق نظام المحاكمة عن بعد تماشيا مع التطور التشريعي بإدخال التقنيات الحديثة ودون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها بالتشريعات الأردنية النافذة.