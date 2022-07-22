الجمعة 22-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

فاعليات فنية بالمواقع السياحية والأثرية بمدينة السلط

وزير العمل : 600 وظيفة شاغرة للأردنيين في قطر

السيولة المحلية ترتفع %3 في خمسة أشهر

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

وزير العمل يوضح بشأن الحد الأدنى للأجور

إربد : الآلاف يتابعون فعاليات صيف الاردن

ندوة ثقافية حول علم الأنساب في الرصيفة

مسلحون يطلقون النار على نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق

الدوريات الخارجية : ضبط مركبة تسير بسرعة 193 كلم

روسيا : توسيع قائمة الدول غير الصديقة

الجمعة، 22-07-2022 05:53 م

158649 طالبا وطالبة يتقدمون لامتحان التوجيهي في جلسته التاسعة غدا

التربية ٣


الوكيل الاخباري - يواصل طلبة التوجيهي التقدم لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة في جلسته التاسعة يوم غد السبت بواقع جلستين لكافة الفروع .

ومن المقرر، أن يتقدم للامتحان 158649 طالبا وطالبة، حيث يتقدم في الجلسة الأولى 158592 طالبا وطالبة، والتي تبدأ الساعة العاشرة صباحا، في حين يتقدم الجلسة الثانية 57 طالبا وطالبة فقط والتي تبدأ الساعة الواحدة ظهرا.

ويتقدم الطلبة غدا في الامتحان لمباحث العلوم الحياتية والعلوم الصناعية الخاصة واللغة العربية تخصص إنتاج الطعام وخدمته.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5

فاعليات فنية بالمواقع السياحية والأثرية بمدينة السلط

ذ

وزير العمل : 600 وظيفة شاغرة للأردنيين في قطر

720221417258159386035

وزير العمل يوضح بشأن الحد الأدنى للأجور

7202222181057542582400

إربد : الآلاف يتابعون فعاليات صيف الاردن

720221923817323132765

ندوة ثقافية حول علم الأنساب في الرصيفة

7202221205618676327605

الدوريات الخارجية : ضبط مركبة تسير بسرعة 193 كلم

أخبار متعلقة
توجيهي 4

تباين آراء طلبة التوجيهي حول امتحان الانجليزي اليوم

توجيهي 4

طلبة الصناعي: التربية ظلمتنا بامتحان الفيزياء

1657970739308

التربية: لن نتهاون في تطبيق تعليمات التوجيهي

1111

الوكيل ينشر أسئلة امتحان الفيزياء التوجيهي

227779

147715 طالبا وطالبة يتقدمون لامتحان التوجيهي السبت

ررررر

الوكيل ينشر أسئلة امتحان الرياضيات الورقة الثانية التوجيهي