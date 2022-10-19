16 قراراً جديداً من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

الوكيل الإخباري - اتخذ مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها يوم الأربعاء الموافق 19/10/2022 في جلسته رقم (35/2022) برئاسة الأستاذ الدكتور ظافر يوسف الصرايرة رئيس المجلس عدداً من القرارات أهمها:

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1. استمرارية بالاعتماد الخاص لتخصص (هندسة البرمجيات/برنامج البكالوريوس) في الجامعة الهاشمية.

2. استمرارية بالاعتماد الخاص لتخصص (هندسة البرمجيات/برنامج الماجستير) في الجامعة الهاشمية.

3. استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الحقوق/ برنامج البكالوريوس) في جامعة جرش.

4. استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الحقوق/ برنامج الماجستير) في جامعة جرش.

5. استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الصيدلة/ برنامج البكالوريوس) في جامعة جرش.

6. استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (العلوم الصيدلانية / برنامج الماجستير) في جامعة جرش.

7. استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (التصميم الجرافيكي/ برنامج البكالوريوس) في جامعة جدارا.

8. استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (معلم صف/ برنامج البكالوريوس) في جامعة الزرقاء.

9. استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (التربية/ برنامج الدبلوم العالي) في جامعة الزرقاء.

10. استمرارية الاعتماد لتخصص (ذكاء الأعمال وتحليل البيانات/ برنامج البكالوريوس) في جامعة البترا.

11. استمرارية الاعتماد لتخصص (التمريض المشارك/ برنــامـج الدبلوم المتـــوسط) في كلية الأميرة ثروت.

12. الموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص (علم البيانات/برنامج الدبلوم المتوسط) في جامعة البلقاء التطبيقية/كلية السلط التقنية.

13. الموافقة على إعادة تشكيل مجلس أمناء ( معهد تكنولوجيا الأجهزة الطبية).

14. اقرار المجالات المعرفية لتخصص (إدارة فنون الطهي/ برنامج البكالوريوس).

15. استمرارية الاعتماد لتخصص (إدارة فنون الطهي/ برنامج البكالوريوس) في كلية لومينوس الجامعية التقنية/المركر.

16. الموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص ( فنون الطهي/ برنامج الدبلوم المتوسط ) في كلية لومينوس الجامعية التقنية/المركز.

