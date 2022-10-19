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الأربعاء، 19-10-2022 03:00 م

16 قراراً جديداً من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

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الوكيل الإخباري - اتخذ مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها يوم الأربعاء الموافق 19/10/2022 في جلسته رقم (35/2022) برئاسة الأستاذ الدكتور ظافر يوسف الصرايرة رئيس المجلس عدداً من القرارات أهمها:

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1. استمرارية بالاعتماد الخاص لتخصص (هندسة البرمجيات/برنامج البكالوريوس) في الجامعة الهاشمية.
2. استمرارية بالاعتماد الخاص لتخصص (هندسة البرمجيات/برنامج الماجستير) في الجامعة الهاشمية.
3. استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الحقوق/ برنامج البكالوريوس) في جامعة جرش.
4. استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الحقوق/ برنامج الماجستير) في جامعة جرش.
5. استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الصيدلة/ برنامج البكالوريوس) في جامعة جرش.
6. استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (العلوم الصيدلانية / برنامج الماجستير) في جامعة جرش.
7. استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (التصميم الجرافيكي/ برنامج البكالوريوس) في جامعة جدارا.
8. استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (معلم صف/ برنامج البكالوريوس) في جامعة الزرقاء.
9. استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (التربية/ برنامج الدبلوم العالي) في جامعة الزرقاء.
10. استمرارية الاعتماد لتخصص (ذكاء الأعمال وتحليل البيانات/ برنامج البكالوريوس) في جامعة البترا.
11. استمرارية الاعتماد لتخصص (التمريض المشارك/ برنــامـج الدبلوم المتـــوسط) في كلية الأميرة ثروت.
12. الموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص (علم البيانات/برنامج الدبلوم المتوسط) في جامعة البلقاء التطبيقية/كلية السلط التقنية.
13. الموافقة على إعادة تشكيل مجلس أمناء ( معهد تكنولوجيا الأجهزة الطبية).
14. اقرار المجالات المعرفية لتخصص (إدارة فنون الطهي/ برنامج البكالوريوس).
15. استمرارية الاعتماد لتخصص (إدارة فنون الطهي/ برنامج البكالوريوس) في كلية لومينوس الجامعية التقنية/المركر.
16. الموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص ( فنون الطهي/ برنامج الدبلوم المتوسط ) في كلية لومينوس الجامعية التقنية/المركز.


 




 

 


 

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