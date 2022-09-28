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الأربعاء، 28-09-2022 04:52 م

16 مرشحا لانتخابات صناعة اربد مع إقفال باب الترشيح

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الوكيل الإخباري - استقر عدد المرشحين لانتخابات غرفة صناعة إربد، مع إقفال باب الترشح، اليوم الأربعاء، على 16 مرشحا، بحسب رئيس لجنة الانتخاب هديل الحسين.

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وقالت الحسين اليوم، إن اللجنة ستباشر عملية تدقيق طلبات الترشح بعد أن تتسلمها غدا الخميس من الغرفة، لافتة إلى أن فترة تدقيق الطلبات تنتهي مع نهاية دوام يوم الأحد المقبل، ليصار بعدها إلى إرسالها للهيئة المستقلة لاعتمادها من مجلس المفوضين ليتم عرضها بعد ذلك للاعتراض لمدة 3 ايام.


وأشارت إلى أن مرشحا واحدا تقدم بطلب ترشح لغرفة صناعة الأردن عن قطاع الجلديات والمحكيات هو خالد أبو زيد، في الانتخابات المقررة في 29 الشهر المقبل.


وعلى صعيد المنافسة على المقاعد التسعة التي تشكل قوام مجلس إدارة غرفة صناعة إربد، فإن المرشحين توزعوا على كتلتين هما: الوفاق، والإصلاح والتغيير.


وتضم كتلة الوفاق التي يرأسها رئيس الغرفة السابق هاني أبو حسان كلا من: المهندس هاني الشطناوي، وخالد الخراشقة، والدكتور نضال الحاسي، والمهندس محمد عويس، وأمين الرمحي، ومأمون الخضر، وحسين الدرايسة.

 

 




 

 


 

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