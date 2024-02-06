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الثلاثاء، 06-02-2024 03:50 م

190 ألف دينار لتأهيل مواقع أثرية في الطفيلة

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الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس محافظة الطفيلة فايز السفاسفة، إن المجلس خصص 190 ألف دينار من موازنته للعام الحالي لتأهيل مواقع أثرية في المحافظة وترميمها.

وأضاف أن إعادة تأهيل المواقع جاء بعد نجاح مشروعات صيانة وتشغيل نفذت في الأعوام الماضية واستوعبت نحو 600 شاب من المتعطلين عن العمل.

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وبين أن مجلس المحافظة ودائرة الآثار العامة اتفقا على آلية تنفيذ مشروع إعادة تأهيل المواقع بدعم من المجلس، وإنهما سيبحثان خلال الأيام المقبلة التحضيرات النهائية لافتتاح متحف الطفيلة الأثري.


بدوره قال نائب رئيس مجلس المحافظة المهندس أحمد الحوامدة، إن هذه المشروعات من شأنها الحفاظ على المواقع الأثرية مطالبا بشمولها ببرامج الترويج السياحي وإيجاد فرص العمل لتمكين المجتمعات المحلية.


وأشار إلى سعي المجلس لافتتاح مكتبي آثار في لواءي بصيرا والحسا، وشمول حملة البكالوريوس بتخصص الآثار في مشاريع دائرة الآثار الدائمة، وتدريب عدد من ابناء المحافظة على حرف مختصة بالفسيفساء في مراكز تدريب دائرة الآثار بجرش او السلط بتمويل من مجلس المحافظة.


 




 

 


 

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