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الأربعاء، 24-01-2024 04:51 م

تنقلات في وزارة الداخلية - اسماء

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الوكيل الاخباري - قرر وزير الداخلية مازن الفراية اجراء التنقلات التالية في الوزارة لاعتبارات ادارية وذلك اعتبارا من تاريخ 28/01/2024 :‏

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‏1.‏ نقل متصرف لواء ماركا السيد سلطان عبدالله الماضي نائباً لمحافظ ‏الطفيلة ومتصرفاً للواء قصبة الطفيلة .‏

‏2.‏ نقل مساعد محافظ عجلون السيد بدر قفطان الفواز متصرفاً للواء ‏الرويشد / محافظة المفرق .‏


‏3.‏ نقل نائب محافظ الطفيلة ومتصرف لواء قصبة الطفيلة السيد احمد ‏بركات الزهير متصرفاً للواء الرمثا / محافظة اربد .‏


‏4.‏ نقل مساعد محافظ الزرقاء السيد احمد عبدالله الزبون متصرفاً ‏للواء ماركا / محافظة العاصمة .‏


‏5.‏ نقل متصرف لواء البتراء السيد وائل عبدالكريم طبيشات مساعداً ‏لمحافظ جرش .‏


‏6.‏ نقل مساعد محافظ العاصمة السيد سطام غالب المجالي متصرفاً للواء ‏البتراء / محافظة معان .‏


‏7.‏ نقل متصرف لواء الأغوار الشمالية السيد علي حمدالله الحوامده ‏مساعداً لمحافظ اربد .‏


‏8.‏ نقل متصرف لواء الموقر السيد ابراهيم سلامه الوحوش مساعداً ‏لمحافظ مادبا .‏
‏9.‏ نقل متصرف لواء الرويشد السيد مصطفى مفلح الخليفات متصرفاً ‏للواء الموقر / محافظة العاصمة .‏


‏10.‏ نقل متصرف لواء الرمثا السيد بكرعبدالحفيظ الخنان مساعداً لمحافظ ‏اربد .‏
‏11.‏ نقل مساعد محافظ المفرق السيد خالد سليمان كساسبه متصرفاً للواء ‏الأغوار الشمالية / محافظة اربد .‏

 

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