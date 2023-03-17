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الجمعة، 17-03-2023 12:59 م

%2 نسبة حوادث الأمن السيبراني "الخطرة جداً" في الأردن

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الوكيل الإخباري- قال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني بسام المحارمة، الجمعة، إن عدد حوادث الأمن السيبراني التي استهدفت المؤسسات الحكومية والقطاعات الحيوية العام الماضي بلغت 1326 حادثا.اضافة اعلان


وكشف المحارمة عن نسبة الحوادث "الخطرة جداً" من إجمالي الهجمات التي شكلت ما نسبته 2%.

ولفت إلى أنه كان هنالك زيادة في هجمات الفدية (الرانسوموير) خلال النصف الأخير من العام الماضي.

وبين المحارمة أن المركز سينشر قريبا تقريرا مفصلا عن أبرز حوادث الأمن السيبراني التي حدثت العام الماضي في الأردن.

وقال المحارمة إن المركز مسؤول عن حماية الشبكات الحكومية من الهجمات الإلكترونية، إضافة لحماية القطاعات الحيوية مثل الاتصالات والكهرباء والقطاعات المرتبطة بالأمن الوطني.

وفي وقت سابق حذّر المركز الوطني للأمن السيبراني، من ثغرة أمنية قد تعرّض الأجهزة لهجوم الفدية.

وأوضح المركز في بيان، أن الثغرة الأمنية تستهدف الأنظمة التي تعمل بنظام VMware esxi، حيث يتمكن برنامج الفدية المعروف باسم "ESXiArs" من استغلال الثغرة التي تسمح له بالحصول على إمكانية الوصول إلى النظام ويقوم بتشفير البيانات الحساسة ويطلب دفع مبلغ مادي مقابل مفتاح فك التشفير.

 




 

 


 

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