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الأحد، 12-03-2023 06:44 م

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غداً

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 الوكيل الاخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة اربد غداً الاثنين، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج للتيار الكهربائي سيشمل مناطق، برقش، وطريق كفر راكب - برقش بلواء الكورة، من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الرابعة مساء.

كما سيشمل الفصل منطقة إيدون جنوب مدرسة إكليل الجبل، وغرب مستشفى الراهبات والمجاورين لـ"كمباوند" الأمعري، من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الرابعة مساء.

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