2.8 مليون حركة لخدمات حكومية خلال شباط الماضي

الوكيل الإخباري - اظهرت بيانات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، اليوم الاثنين، أن إجمالي الحركات على الخدمات الحكومية خلال شهر شباط الماضي من العام الحالي، بلغ 2 مليون و808 آلاف و933 حركة، منها 2 مليون و515 ألفا و535 حركة إلكترونية.

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ووفق احصائيات الوزارة، فقد بلغ مجموع الخدمات الحكومية المؤتمتة لشهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي 437 خدمة، وبنسبة استخدام 90 بالمئة.

كما بلغ مجموع حركات الخدمات الحكومية خلال شهر كانون الثاني الماضي من العام الحالي 3 ملايين و201 ألف و994 حركة، منها 2 مليون و870 ألفا و858 حركة إلكترونية.

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