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الأحد، 13-03-2022 11:46 ص

الحسين للسرطان الأول محليا ببرنامج الإقامة التمريضية للأورام

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الوكيل الإخباري - حصل مركز الحسين للسرطان على اعتماد برنامج الإقامة التمريضية للأورام بامتياز، من المركز الأميركي للتمريض، وذلك بعد استيفائه جميع شروط ومتطلبات الاعتمادية، ليكون الأول أردنياً والثاني في منطقة الشرق الأوسط الحاصل على مثل هذا الاعتماد، بحسب بيان عن المركز اليوم الاحد.

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وقال مدير المركز الدكتور عاصم منصور، ان هذا الإنجاز مبعث فخر واعتزاز وبأن التمريض هو حجر الأساس في أي مؤسسة صحية في العالم، ولا بد من الاستثمار في هذا الطاقم من خلال التخصص، مشيرا إلى أهمية الاختصاص في كافة التخصصات الطبية للأطباء ولغير الأطباء بما فيهم التمريض والصيادلة، بما ينعكس إيجابا على جودة الرعاية الطبية المقدمة بحرفية عالية وبما يحقق سلامة ورضا المريض.

 

بدورها، قالت مسؤول التمريض في المركز الدكتورة ماجدة عفيف، ان برنامج الاعتمادية يعمل على رفع كفاءة الممرضين حديثي التخرج، والذين يشكلون النسبة الأكبر من الممرضين والممرضات في سوق العمل، وتمكينهم من تقديم رعاية تمريضية آمنة وذات جودة عالية لمرضى السرطان، من خلال إلحاق الممرضين الجدد ببرنامج تدريب مكثف يحقق المتطلبات النظرية والعملية.


واشارت الى ان البرنامج يضم أربع مراحل أساسية تعطى لهم على مدى 39 أسبوعا، وتنتهي بإكمال شروط التخرج والتي تشمل اجتياز امتحان شامل بالخطة الدراسية وإتمام مشروع التخرج في تحسين الجودة أو إجراء دراسة بحثية او ممارسة مستندة إلى الأدلة العلمية.


وأضافت أنه باعتماد برنامج الإقامة التمريضية للأورام يكون مركز الحسين للسرطان، قد أضاف بصمة نوعية وهامة في صناعة تاريخ مهنة التمريض في وطننا الحبيب، كونه أول مستشفى في المملكة يحصل على هذا الاعتماد المرموق والثاني من نوعه في منطقة الشرق الاوسط.


 




 

 


 

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