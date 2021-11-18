200 متطوع يشاركون بفعاليات يوم الريادة العالمي في اربد

الوكيل الاخباري - شارك أكثر من 200 متطوع ومتطوعة بتنفيذ فعاليات يوم الريادة العالمي الذي أقامته جمعية تحفيز للريادة والتطوير في اربد، اليوم الخميس، بالتعاون مع وزارة الشباب ضمن برنامج تعزيز مشاركة الشباب المجتمعية التابع لمشروع تقديم الخدمات المتكاملة للشباب الأكثر تأثيراً.



وتضمنت فعاليات اليوم تنفيذ أعمال تطوعية في عدد من الأماكن تم توزيع المتطوعين عليها بهدف تعزيز مشاركة الشباب المجتمعية ودمجهم بالعمل المجتمعي وتطوير طاقاتهم وتعزيز قدراتهم.

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