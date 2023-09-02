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السبت، 02-09-2023 07:36 ص

25 إصابة بالجهاز التنفسي في مستشفى معان الحكومي

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الوكيل الاخباري - قال مدير مستشفى معان الحكومي الدكتور وليد الرواد، إن 25 عاملا ( 3 أردنيين و23 وافدا)، يعملون مع مقاول في احدى الشركات الخاصة راجعوا المستشفى لاصابتهم باعراض في الجهاز التنفسي.

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واكد الرواد اليوم السبت، أن الفحوصات التي أجريت لجميع العاملين لم تثبت إصابة أي منهم بفيروس كورونا، مبينا ان الكوادر الطبية في المستشفى تتابع الحالة الصحية للعاملين للتأكد من عدم اصابتهم بأية فيروسات أخرى.


ونفى الدكتور الرواد ما تم تداوله حول اغلاق المستشفى امام المراجعين وتواجد لقوات الدرك فيه، مؤكدا أن الأمور في المستشفى تسير بشكل طبيعي وأنه مفتوح لاستقبال المراجعين ولا صحة لإغلاقه.


 




 

 


 

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