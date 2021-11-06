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السبت، 06-11-2021 09:20 ص

25.8 مليون دينار حجم التداول الإجمالي الأسبوعي في بورصة عمان

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الوكيل الإخباري- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمّان بنسبة 0.3%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2114 نقطة.اضافة اعلان


وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 6.5 مليون دينار مقارنة مع 5.8 مليون دينار الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 12%.

وبلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 25.8 مليون دينار، مقارنة مع 28.8 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فبلغت 23.2 مليون سهم، نُفذت من خلال 14628 صفقة.

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