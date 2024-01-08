2523 مركبة وشقة معروضة للبيع في المزاد على موقع وزارة العدل الأردنية - رابط

الوكيل الإخباري - بلغ عدد المركبات المعروضة على الموقع الالكتروني للمزاد العلني التابع لوزارة العدل 1052 مركبة.



اضافة اعلان

ووفق بيانات وزارة العدل، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" بلغ عدد الشقق والمكاتب المعروضة على موقع المزاد 1471 شقة ومكتب، فيما بلغ عدد الأراضي والمجمعات 2965 أرض ومجمع.

وبلغ عدد الشركات والعلامات التجارية المعروضة 18، فيما بلغ عدد الموجودات الأخرى مثل محلات تجارية متعثرة أو عدد مهنية أو أثاث مكاتب ومنازل 521.



وتتولى وزارة العدل عملية بيع الأموال المنقولة أو غير المنقولة بالمزاد الإلكتروني، على أن يتضمن الإعلان اسم دائرة التنفيذ المختصة ونوع الإعلان بالإضافة إلى وصف المال المنقول أو غير المنقول المطروح للبيع وتقرير الخبرة وتاريخ بداية الإعلان ونهايته والقيمة المقدرة للمزاد إلى جانب توضيح قيمة الحد الأدنى للمشاركة وقيمة الحد الأدنى للمزاودات وتاريخ انتهاء المزاد بالأيام والساعات والدقائق والثواني وقيمة آخر مزاودة.

تاليا رابط موقعه المزاد : انقر هنا