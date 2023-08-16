%27 ارتفاع على صادرات الكهرباء في الأردن خلال 7 أشهر من العام الحالي

الوكيل الإخباري - انخفضت مبيعات شركة الكهرباء الوطنية لصالح المشتركين الكبار بنسبة 5.4 %، مقابل ارتفاع في الصادرات بنسبة 26.8 % خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لأحدث بيانات صادرة عنها.



ووفقا ليومية الغد، ارتفع إجمالي مبيعات الشركة في أول سبعة أشهر من العام الحالي، بنسبة 2.05 % إلى 12029.4 جيجا واط/ ساعة مقارنة مع 11788.3 جيجا واط/ ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



وبحسب هذه البيانات، تراجع حجم المبيعات إلى كبار مستهلكي الطاقة الكهربائية إلى 236 جيجا واط /ساعة حتى نهاية تموز(يوليو) مقارنة مع 249.4 جيجا واط /ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



ومن هذه المبيعات نحو 164.1 جيجا واط /ساعة لمشتركي الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقة الكهربائية، مقابل 211.2 جيجا واط/ ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبتراجع 22.3 %، ولباقي كبار المشتركين 71.9 جيجا واط /ساعة من 38.2 جيجا واط/ ساعة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي، بزيادة 88.2 %.

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بالمقابل، ارتفع حجم الطاقة الكهربائية المصدرة إلى 120.8 جيجا واط/ ساعة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 95.3 جيجا واط /ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



ومن الطاقة الكهربائية المصدرة، بلغ حجم الصادرات إلى شركة كهرباء القدس 117.1 جيجا واط/ ساعة ، مقارنة مع 91.5 جيجا واط/ ساعة خلال فترة المقارنة ذاتها، بزيادة تقارب 27.9 %.



واتفق الأردن وفلسطين العام الماضي على مضاعفة الطاقة المصدرة إلى شركة كهرباء القدس من الشبكة الأردنية من 40 ميغاواط إلى 80 ميغاواط.



أما بالنسبة لمركز طريبيل الحدودي مع العراق، فقد بلغ حجم الصادرات في 7 أشهر 3.7 جيجا واط /ساعة مقارنة مع 3.8 جيجا واط بانخفاض نسبته 2.6 %.



كما ارتفع حجم المبيعات من الشركة الوطنية إلى شركات التوزيع الثلاث(الأردنية ومحافظة إربد وتوزيع الكهرباء) في 7 أشهر إلى 11672.6 جيجا واط، مقارنة مع 11443.6 جيجا واط /ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

