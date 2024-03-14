3 أمور يجب أخذها بعين الاعتبار عند شراء التمور

الوكيل الإخباري - حذرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء عبر منشور توعوي على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" من شراء التمور التي بها تغيّر في الرائحة واللون، وكذلك التمور التي يظهر بها أي أعفان.



كما نوّهت إلى تجنب شراء التمور المكشوفة والمعرضة للغبار والحشرات، بالإضافة إلى التأكد من خلوها من الحشرات في الدخل وبين الحبات مثل السوس والنمل، والحرص على شراء التمور الخالية من الثقوب والنخور.



وأضافت بالحرص على شراء التمور التي تحتوي على بطاقة بيان مثبتة على عبوات التمور، مع الحرص على قراءتها للتأكد من تاريخ صلاحيتها.

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