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الإثنين، 19-02-2024 12:48 م

إتلاف 600 كيلو غرام من الدواجن الفاسدة

لحم-الدجاج


الوكيل الإخباري- أتلفت مرتبات مديرية الأمن العام - إدارة البحث الجنائي وبالتعاون مع كوادر الرقابة والتفتيش في المؤسسة العامة للغذاء والدواء- مديرية المناطق كمية تقدر ب 600 كيلو غرام من الدواجن المخالفة في لواء الجيزة.

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وأشار مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات،في بيان صحفي، أن الدواجن بدت عليها علامات الفساد الظاهريّة إضافة إلى أنها مجهولة المصدر نظرا لذبحها خارج المسالخ المخصصة لهذه الغاية، إلا أن عمليات الرقابة والتتبع النوعية نتج عنها تحديد مصدر الدواجن وضبطها وإتلافها قبل عملية توزيعها إلى الأسواق ووصولها إلى المواطنين


وأضاف مهيدات أن المؤسسة باشرت إجراءات إحالة أصحاب العلاقة للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، لافتا إلى أن المؤسسة تنفذ حملات رقابية دورية تستهدف الكشف على كافة المنشآت الغذائية في مختلف مناطق المملكة بما فيها منشآت تجهيز وتقطيع الدواجن للتأكد من الإلتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية المعتمدة لدى المؤسسة.



 




 

 


 

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