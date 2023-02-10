3 سيدات أردنيات على قائمة فوربس لاقوى سيدات الاعمال لعام 2023- أسماء

الوكيل الإخباري - وضعت مجلة فوربس الشرق الأوسط في تصنيفها لهذا العام 3 سيدات أردنيات ضمن قائمة أقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط، والتي تضم 104 سيدات من 27 جنسية، يعملن في 27 قطاعا مختلفا.

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وجاءت السيدة رندة الصادق في الترتيب رقم 10 على القائمة عن قطاع البنوك والخدمات المالية، حيث أن الصادق هي المدير العام التنفيذي للبنك العربي.

وجاءت السيدة ناديا السعيد في الترتيب رقم 44 على القائمة عن قطاع البنوك والخدمات، وهي الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد.



والسيدة الأردنية الثالثة هي منال جرار وجاءت في الترتيب رقم 85 على القائمة عن قطاع التأمين، وهي المدير العام لشركة التأمين الوطنية .

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