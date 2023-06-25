3 شركات أردنية على قائمة مجلة فوربس الشرق الأوسط بين أقوى الشركات لعام 2023 - أسماء

الوكيل الإخباري - أدرجت مجلة فوربس الشرق الأوسط 3 شركات أردنية بين أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 20230.

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وجاء في القائمة التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" البنك العربي بالترتيب ( 36 ) على مستوى القائمة، كما جاءت شركة مناجم الفوسفات الأردنية بالترتيب ( 71) وشركة البوتاس العربية بالترتيب ( 80 ).



ووفقاً للمجلة، ارتفع إجمالي مبيعات الـ 100 شركة بنسبة 38.5% ووصل إلى 1.1 تريليون دولار، كما قفزت الأرباح بنسبة 37.7% إلى 277.7 مليار دولار.



واحتفظت أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط وغاز في العالم، بصدارة القائمة، إذ بلغت مبيعاتها 604.4 مليار دولار، وقيمتها السوقية 2.1 تريليون دولار.