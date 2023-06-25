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الأحد، 25-06-2023 11:11 ص

3 شركات أردنية على قائمة مجلة فوربس الشرق الأوسط بين أقوى الشركات لعام 2023 - أسماء

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الوكيل الإخباري - أدرجت مجلة فوربس الشرق الأوسط 3 شركات أردنية بين أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 20230.

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وجاء في القائمة التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" البنك العربي بالترتيب ( 36 ) على مستوى القائمة، كما جاءت شركة مناجم الفوسفات الأردنية بالترتيب ( 71)  وشركة البوتاس العربية بالترتيب ( 80 ).


ووفقاً للمجلة، ارتفع إجمالي مبيعات الـ 100 شركة بنسبة 38.5% ووصل إلى 1.1 تريليون دولار، كما قفزت الأرباح بنسبة 37.7% إلى 277.7 مليار دولار. 


واحتفظت أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط وغاز في العالم، بصدارة القائمة، إذ بلغت مبيعاتها 604.4 مليار دولار، وقيمتها السوقية 2.1 تريليون دولار.

 




 

 


 

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