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الخميس، 18-04-2024 01:38 م

3000 موافقة منحتها هيئة الطاقة لتركيب عدادات شحن المركبات الكهربائية في المنازل

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

قالت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتورة تحرير القاق، إن 65 محطة لشحن المركبات الكهربائية مرخصة وعاملة بمختلف مناطق المملكة.

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وبينت القاق لـ "الوكيل الاخباري" أنه يوجد 230 محطة شحن حاصلة على تصريح إنشاء، وفي مرحلة استكمال إجراءات الترخيص.


وأشارت إلى أن هناك 3000 موافقة منحتها الهيئة لتركيب عدادات كهرباء خاصة بشحن المركبات الكهربائية في المنازل.


وأكدت أن الهيئة تستقبل على مدار العام طلبات ترخيص محطات شحن عامة وخاصة، وتمنح التراخيص للمستثمرين الذين يستوفون شروط التقديم.


 




 

 


 

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