3092 طنا من الخضار ترد إلى السوق المركزي اليوم

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 3092 طنا، منها 1949 طن خضار، و996 طن فواكه، و146طنا من الورقيات.وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف 20 و40 قرشا، والبطاطا 30 و55 قرشا، والبندورة 10و30 قرشا، والجزر 50 و65 قرشا، والخيار 20 و35 قرشا، والزهرة 35 و75 قرشا، والليمون 60 و90 قرشا، والموز البلدي 50 و65 قرشا.