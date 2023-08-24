2812 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي

الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2812طنا، منها 1786طن خضار، و866طن فواكه، و 160طناً من الورقيات.

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وبحسب رصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا) لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشاً للكيلو، والبصل الناشف بين 20و40 قرشا، والبطاطا بين 30و 55قرشا، والبندورة بين 10و 30قرشا، والجزر بين 40و 60 قرشا، والخيار بين 25و 55قرشا، والزهرة بين 30و 50قرشا، والليمون بين 50و 90قرشا، والموز البلدي بين 50و 65قرشا.