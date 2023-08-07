الإثنين 07-08-2023
الوكيل الاخباري

اختتام بطولة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي للملاكمة

بحث التعاون بين جامعة اليرموك وإدارة الأرصاد الجوية

ورشة حول تسكين مؤهلات الدبلوم المتوسط في الإطار الوطني للمؤهلات

توضيح حكومي بشأن مركبات التطبيقات الذكية

التربية تحسم الجدل حول موعد اعلان نتائج التوجيهي

تخريج دورة التربية الإعلامية والمعلوماتية في البلقاء

وزارة الصحة تدعو مرشحين للتعيين لإجراء مقابلات شخصية - أسماء

وزير الطاقة: نعمل على تخفيض كلف الطاقة وإصلاح ما يخص المشتقات النفطية

المركزي الروسي يعلن ارتفاع احتياطيات البلاد من الذهب والنقد الأجنبي

الطفيلة: بدء مقابلات المتقدمين لبرنامج تأهيل العاملين في السياحة

الإثنين، 07-08-2023 06:10 م

3091 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

1691419465469


الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 3091 طنا، منها 1991طن خضار، و947 طن فواكه، و153طن ورقيات.

اضافة اعلان


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشا، والبصل الناشف بين 20 و30، والبطاطا بين 30 و50، والبندورة بين 15 و30، والجزر بين 25 و40، والخيار بين 25 و40، والزهرة بين 20 و40، والليمون بين 40 و60، والموز البلدي بين 50 و65 قرشا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
820235164155676075765

بحث التعاون بين جامعة اليرموك وإدارة الأرصاد الجوية

820233175957125236508

ورشة حول تسكين مؤهلات الدبلوم المتوسط في الإطار الوطني للمؤهلات

6

توضيح حكومي بشأن مركبات التطبيقات الذكية

555555

تخريج دورة التربية الإعلامية والمعلوماتية في البلقاء

5555

وزير الطاقة: نعمل على تخفيض كلف الطاقة وإصلاح ما يخص المشتقات النفطية

الطفيلة

الطفيلة: بدء مقابلات المتقدمين لبرنامج تأهيل العاملين في السياحة

أخبار متعلقة
0L5A1045

3489 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

image (66)

تعرف على أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي

1690198667493

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

1689589701060

2856 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

1689494067840

تعرف على أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي اليوم

444957_8_1658678086

3184 طن خضار ترد للسوق المركزي