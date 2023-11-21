3310 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل أمس الاثنين

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات شركة الكهرباء الوطنية، أن الحمل الكهربائي المسجل يوم أمس الاثنين، بلغ 3310 ميجا واط.

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وبلغ أعلى حمل كهربائي سجل في تاريخ المملكة 4220 ميجاواط، خلال شهر آب الماضي.



وأكدت الشركة في تصريحات سابقة، أن النظام الكهربائي في المملكة يمتاز باعتمادية عالية تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة، وأن الشركة وضمن خطط محددة تزيد استعداداتها لمواجهة الأحمال الكهربائية خلال شهور الذروة.



كما أكدت قدرتها على مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية، من خلال تنفيذ الخطط التشغيلية الملائمة والتأكد من قدرة محطات التوليد وجاهزيتها لاستيعاب الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال فصل الشتاء الحالي.