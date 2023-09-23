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السبت، 23-09-2023 11:51 ص

3552 طنا من الخضار والفواكه وردت للسوق المركزي اليوم

خضار


الوكيل الاخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 3552 طنا، منها 2316 طن خضار، و1080طن فواكه، و155طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 والبصل الناشف بين 30و45 قرشا، والبطاطا بين 30و 55قرشا والبندورة بين 15و 45 قرشا والجزر بين 60و 100قرشا والخيار بين 20و 35 قرشا والزهرة بين 35و 65 قرشا، والليمون بين 40و 70قرشا والموز البلدي بين 60و 90 قرشا.


 




 

 


 

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