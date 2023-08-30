5 دنانير سعر كيلو ورق الدوالي في السوق المركزي

الوكيل الإخباري - قال سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى انه وصل للسوق اليوم كميات كبيرة من الخضار والفواكه والورقيات الواردة، حيث بلغت 2938.024 طنا، وبلغت كمية الخضار 1886.504 طنًا، والفواكه 920.06 طنًا، والورقيات 131.46 طنًا.

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وتراوحت أسعار المنتجات المحلية للكيلوغرام الواحد على النحو التالي:

أسود عجمي بين 15 و 25 قرشاً ، باميا بين 60 و 200 قرش، بصل ناشف بين 15 و 37 قرشا، بطاطا بين 30 و55 قرشاً، البندورة بين 8 و 25 قرشاً.



وتراوح سعر الدوالي بين 150 و 500 قرش، وسعر الخس الأحمر بين 300 و 350 قرشا، وسعر الفطر بين 400 و 450 قرشا، وسعر التين بين 100 و 400 قرش.



