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الإثنين، 04-09-2023 01:43 م

إربد .. إغلاق 34 محل خضار وفواكه بالسوق المركزي

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الوكيل الاخباري - أغلقت بلدية اربد الكبرى الإثنين، 34 محل خضار وفواكه في السوق المركزي لعدم توفر التراخيص اللازمة قبل انتهاء فترة التمديد، وفقا لرئيس البلدية نبيل الكوفحي.

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وقال الكوفحي، إنّ الإغلاقات تأتي في إطار تطبيق القانون، وضمن حملة إغلاقات متواصلة للمحال غير المرخصة التي لم تستفد من فترة التمديد التي انتهت في حزيران الماضي.


وأكد أن الحفاظ على المال العام من ركائز عمل البلدية إلا انه فتح الباب لإجراء تسويات مع أصحاب المحال التي تراكمت عليها الذمم منذ سنوات سابقة، بدفع قرابة 25 - 50% من مجموع الذمم لمنحها التراخيص اللازمة التي تستمر في العمل بموجبها.


وأشار إلى وجود قرابة 8 آلاف محل غير مرخص من أصل حوالي 18 ألف محل تجاري.
من جهته، طالب رئيس فرع نقابة تجار الخضار والفواكه في إربد محمد قنديل، بعدم ربط منح رخصة المهن بالذمم المالية الأخرى.


 




 

 


 

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