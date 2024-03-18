​4 إصابات بحوادث متفرقة على طرق خارجية

الوكيل الإخباري -

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قال النقيب أيمن الحراحشة من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية التعامل مع عدد من الحوادث، وتم ضبط عدد من المخالفات على طرق خارجية.وقال الحراحشة خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تصادم على طريق المطار باتجاه الجنوب نتج عنه إصابة واحدة متوسطة وتم نقلها إلى مستشفى التوتنجي.وأضاف أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة على طريق الممر التنموي نتج عنه اصابة متوسطة وتم نقلها إلى مستشفى التوتنجي.وبين انه تم التعامل مع حادث تصادم على طريق الازرق - الموقر نتج عنه اصابتين وحالتهما العامة متوسطة.