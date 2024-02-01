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الخميس، 01-02-2024 09:00 ص

4 اصابات بـ 3 حوادث مرورية خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري- تعاملت الدوريات الخارجية مع 3 حوادث مرورية خلال 24 ساعة الماضية نتج عنها 4 اصابات .

وبينت الدوريات خلال تقريرها المروري انها تعاملت خلال 24 ساعة الماضية مع حادث تدهور  لمركبة على طريق مادبا - عمان  نتج عنه اصابة متوسطة ، وحادث  تصادم آخر على طريق وادي عربة بين مركبتين نتج عنه 3 اصابات تم اسعافهم من قبل كوادر الدفاع المدني وعللت سبب الحادث بالتتابع القريب .

كما تعاملت مع حادث تدهور لاحد المركبات على طريق وادي عربة ولم ينتج عنه اي اصابات .

وعللت اسباب الحوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية تغيير المسرب  بشكل مباشر وعدم ترك مسافة امان كافية اضافة الى عدم اخذ احتياطات السلامة اللازمة . 

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وضبطت الدوريات مركبة تسير بسرعة 90-183 على طريق الأزرق - الزرقاء ، كما ضبطت مركبة تسير بسير تصل الى 199 .

 




 

 


 

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