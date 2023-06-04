4000 طن منتجات زراعية تعاقدت عليها الشركة الأردنية الفلسطينية

الوكيل الإخباري - ترأس وزير الزراعة خالد الحنيفات وزير الزراعة الفلسطيني رياض عطاري، اجتماعي الهيئة العامة غير العادي ومجلس الإدارة الدوري للشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية (جباكو)، بحضور أعضاء مجلس الإدارة ومديرها العام علاء الدين أبو الخير.

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وقدم المدير العام للشركة عرضا شاملا ومفصلا عن أعمال الشركة خلال العام الماضي، فيما اطلع المجلس على رؤية الشركة وبرامجها خلال العامين الحالي والمقبل.



وجرى، خلال الاجتماع، مناقشة الزراعات التعاقدية التصديرية للأسواق العربية والأوروبية والعالمية التي أبرمتها الشركة، والتي وصلت إلى 4000 طن من المنتجات الزراعية الأردنية والفلسطينية، والمصادقة على ميزانية الشركة لعام 2022، حيث أقر المجلس خطة عمل الشركة وبرامجها للعام المقبل.



وتتطلع الشركة لامتلاك مشغل خاص للتعبئة والتدريج والتغليف، والمضي في إنجاز الدراسات الفنية واللوجستية الخاصة بذلك.



الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، شركة تعنى بالزراعات التعاقدية لتصدير المنتجات الزراعية الأردنية والفلسطينية للأسواق العالمية والعربية، حيث قالت وزارة الزراعة في بيان إن طلب الأسواق العالمية لهذه المنتجات عالٍ جدا لما تمتاز به من جودة عالية ولمطابقتها لكافة المواصفات الفنية العربية والعالمية.

