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الثلاثاء، 28-11-2023 12:05 م

9 % ارتفاع معدل الوزن الزائد عند الأطفال في الأردن العام الحالي

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الوكيل الإخباري - ارتفع معدل انتشار الوزن الزائد بين الأطفال في الأردن، لمن هم دون سن الخامسة للعام الحالي بنسبة 9 %، مقابل 4 % في المسح الذي أجري عام 2012، بحسب دائرة الإحصاءات العامة.

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وأشارت نتائج مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2023، الذي أجرته دائرة الإحصاءات العامة، الى استقرار معدل انتشار التقزم بين الأطفال دون سن الخامسة عند مستوى 8 %، مقارنة مع آخر مسح في عام 2012، في حين انخفض هذا المؤشر مقارنة مع سنة الأساس لعمر هذا المؤشر والذي سجل حينها معدل 11 % عام 1997.


أما بالنسبة للهزال، استقر هذا المؤشر منذ عام 1997 حتى العام الحالي عند 2 % للأطفال دون سن الخامسة.

 

وحول تغذية الرضع والأطفال الصغار، أظهر المسح أن 34 % من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-23 شهراً، تلقوا الرضاعة الطبيعية خلال ساعة واحدة من الولادة.

 




 

 


 

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