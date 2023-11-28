9 % ارتفاع معدل الوزن الزائد عند الأطفال في الأردن العام الحالي

الوكيل الإخباري - ارتفع معدل انتشار الوزن الزائد بين الأطفال في الأردن، لمن هم دون سن الخامسة للعام الحالي بنسبة 9 %، مقابل 4 % في المسح الذي أجري عام 2012، بحسب دائرة الإحصاءات العامة.

اضافة اعلان



وأشارت نتائج مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2023، الذي أجرته دائرة الإحصاءات العامة، الى استقرار معدل انتشار التقزم بين الأطفال دون سن الخامسة عند مستوى 8 %، مقارنة مع آخر مسح في عام 2012، في حين انخفض هذا المؤشر مقارنة مع سنة الأساس لعمر هذا المؤشر والذي سجل حينها معدل 11 % عام 1997.



أما بالنسبة للهزال، استقر هذا المؤشر منذ عام 1997 حتى العام الحالي عند 2 % للأطفال دون سن الخامسة.

وحول تغذية الرضع والأطفال الصغار، أظهر المسح أن 34 % من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-23 شهراً، تلقوا الرضاعة الطبيعية خلال ساعة واحدة من الولادة.

