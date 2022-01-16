425 ألف عاطل عن العمل في الأردن

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- قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة إن عدد العاطلين عن العمل في الأردن بلغ مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي، حوالي 425 ألف، مؤكدا أن معدل البطالة "ما زال يشكل تحديا كبيرا".وأضاف الشريدة، خلال اجتماع مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أن معدل البطالة في الأردن "ما زال يشكل تحديا كبيرا" إلا أنه في الربعين الثاني والثالث من العام الماضي "شهد بعض التحسن حيث انخفض من 25% إلى 23.2% (إناث 30% وذكور 21%)".وأشار إلى أن معدل البطالة بين الشباب ما زال مرتفعا وبلغ 48.5%"، أي حوالي 425 ألف عاطل عن العمل كعدد مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي.