الثلاثاء 04-01-2022
الوكيل الاخباري

تراجع حاد لأسعار الذهب عالميا

اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في جنوب فرنسا

مجلس النواب يواصل مناقشة التعديلات الدستورية الثلاثاء

42768 طالب وطالبة تكميلي يتقدّمون لامتحان اللغة الإنجليزية اليوم

الهيئة المستقلة للانتخاب تنشر نتائج طلبات الاعتراض

أجواء باردة وغائمة جزئيا اليوم

النيران تلتهم مبنى البرلمان التاريخي في جنوب افريقيا

الاحتلال يصب أرضية سجن جلبوع بالإسمنت لمنع فرار الأسرى الفلسطينيين

هطولات مطرية في الطفيلة تبشر بتحسن الموسم المطري الحالي

مراكز التطعيم ضد كورونا يوم الثلاثاء - اسماء

الثلاثاء، 04-01-2022 07:19 ص

42768 طالب وطالبة تكميلي يتقدّمون لامتحان اللغة الإنجليزية اليوم

امتحانات


الوكيل الإخباري - يتوجه، 42768 طالبا وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية، لتأدية امتحانات الدورة التكميلية من امتحان شهادة الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2021، في يومه الثالث من أصل نحو 95 ألف مشترك ومشتركة هم إجمالي المسجلين.

اضافة اعلان


و سيتقدم هؤلاء الطلبة للامتحان في جلسته الأولى والتي تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحا، بمبحث اللغة الإنجليزية في ورقة امتحانية موحدة لفروع التعليم الأكاديمي والمهني كافة.


وبدأت وزارة التربية والتعليم، بعملية تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة التوجيهي في دورته التكميلية منذ الجمعة الماضية، وفق مدير إدارة الاختبارات والامتحانات في الوزارة، محمد كنانة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
001

الهيئة المستقلة للانتخاب تنشر نتائج طلبات الاعتراض

e3d9cbba9fa2c8dd472aa9ef9658a8aa

هطولات مطرية في الطفيلة تبشر بتحسن الموسم المطري الحالي

وزارة الصحة 2)

مراكز التطعيم ضد كورونا يوم الثلاثاء - اسماء

122021711351966302287

ضبط 13 ألف متسول في الأردن العام الماضي

5fed7232c9644

دائرة الأراضي: لا صحة للأنباء المتداولة عن توزيع أراضي الدولة على الأردنيين

12202128192047157771335

عجلون : ورشة عن دور الأسرة في التوعية بالظواهر السلبية

أخبار متعلقة
M63A8882

التربية: 42768 طالبا يتقدمون لتكميلية التوجيهي الثلاثاء

M63A8882

التربية تبدأ بتصحيح أوراق امتحانات تكميلية التوجيهي

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية : اختفاء ظاهرة القلق من التوجيهي بالأردن

2020-03-24T121127Z_552488586_RC2CQF9NOXPQ_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-JORDAN-EDUCATION

رصد 7 ملايين دينار لشراء اجهزة تعلّم عن بُعد في 2022

امتحانات

بدء امتحانات التوجيهي التكميلي اليوم

تو

95 ألف طالب يبدأون امتحانات تكميلية التوجيهي الخميس