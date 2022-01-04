42768 طالب وطالبة تكميلي يتقدّمون لامتحان اللغة الإنجليزية اليوم

الوكيل الإخباري - يتوجه، 42768 طالبا وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية، لتأدية امتحانات الدورة التكميلية من امتحان شهادة الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2021، في يومه الثالث من أصل نحو 95 ألف مشترك ومشتركة هم إجمالي المسجلين.

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و سيتقدم هؤلاء الطلبة للامتحان في جلسته الأولى والتي تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحا، بمبحث اللغة الإنجليزية في ورقة امتحانية موحدة لفروع التعليم الأكاديمي والمهني كافة.



وبدأت وزارة التربية والتعليم، بعملية تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة التوجيهي في دورته التكميلية منذ الجمعة الماضية، وفق مدير إدارة الاختبارات والامتحانات في الوزارة، محمد كنانة.

