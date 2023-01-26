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الخميس، 26-01-2023 11:58 ص

4500 مُسجل للحج حتى الآن و 700 اتصال يومياً للاستفسار والمساعدة

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشف مدير دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية مجدي البطوش، أنه حتى صباح اليوم بلغ عدد المسجلين على منصة الحج 4500 مُسجل.

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وبيّن البطوش لـ " الوكيل الإخباري" أن الدائرة تتلقى الاتصالات من المواطنين للاستفسار والمساعدة حول آلية التسجيل الالكتروني بمعدل 700 اتصال يومياً، موضحاً أنه يوجد 5 أرقام للتواصل تعمل على مدار الساعة.


وأشار إلى أنه بامكان الحاج الاتصال على الأرقام الموجودة داخل منصة التسجيل، أو التوجه إلى أي مديرية أوقاف وطلب المساعدة من الموظفين للتسجيل عبر المنصة. 

وبدأ التسجيل الاولي للحج أمس الأربعاء، ومن المقرر أن يستمر حتى مساء يوم الثلاثاء الموافق 7/2/2023.


ويشترط للتسجيل في موسم الحج هذا العام أن يكونوا من مواليد 31/12/1960 فما دون للمسجل/ المسجلة الكبير في السن، ولم يسبق لهم أداء فريضة الحج، وتلقوا جرعتي لقاح فيروس كورونا من اللقاحات المعتمدة.

 




 

 


 

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