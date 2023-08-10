اسعاف سائحة لجأت لمحطة دوريات خارجية على طريق العقبة

الوكيل الإخباري - قامت كوادر إدارة الدوريات الخارجية، في محطة الممر التنموي باتجاه العقبة، باسعاف سائحة من الجنسية العربية، توقفت عند المحطة طلبا للمساعدة يوم أمس الأربعاء.

اضافة اعلان



وقال ضابط غرفة عمليات الدوريات الخارجية لإذاعة الأمن العام، اليوم الخميس، إن الفتاة توقفت بمركبتها وكان يبدو عليها التعب والإرهاق العام، حيث قدم لها الإسعافات الأولية من الكوادر المختصة في الموقع ، وتبين أنها كانت تعاني من ارتفاع بضغط الدم.



وفي حالة إنسانية اخرى، وأضاف أن الدوريات الخارجية تبلغت عن وجود شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة يعاني من بتر احدى قدميه ويتواجد في منتصف طريق حوشا باتجاه المفرق، حيث تم تحريك دورية الى الموقع وتقديم المساعدة اللازمة له.