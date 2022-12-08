%52 حجوزات فنادق العقبة لفئة 5 نجوم مع نهاية الأسبوع

الوكيل الاخباري - وصلت نسبة حجوزات فنادق مدينة العقبة لفئة 5 نجوم مع نهاية الأسبوع الحالي إلى 52%، مقابل 64% في البحر الميت، و46% في العاصمة عمّان، و56% في البترا، وفق الناطق باسم جمعية الفنادق الأردنية عضو مجلس الإدارة محمد القاسم.



وبين القاسم لـ "المملكة" أن نسب الإشغال في فنادق فئة الأربع نجوم، بلغت في العقبة 52%، والبحر الميت 59%، والعاصمة عمّان 52%، فيما كانت في البترا 78%.



وأوضح، أن فنادق فئة الثلاث نجوم بلغت نسب الإشغال فيها في عمّان 36%، والبترا 38%، والعقبة 45%.

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