53 ألف زائر للبتراء بشهر تموز

الوكيل الإخباري -

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نشرت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي اليوم الاثنين إحصائيتها الخاصة بأعداد زوار مدينة البترا الأثرية لشهر تموز الماضي، وسجلت أرقاماً مقاربة لأعداد الزوار في عام 2019.وبينت الإحصائية أن عدد زوار البترا الكلي قد بلغ 53 ألفا و660 زائرا، حيث بلغ عدد الأجانب منهم 30 ألفا و128 زائرا، وبلغ عدد الزوار الأردنيين والعرب 23 ألفا و91 زائرا.وبالمقارنة مع أعداد الزوار لنفس الشهر من العام الماضي فقد زار البترا 20 ألف زائر من الجنسيات كافة، لتبلغ نسبة الزيادة للعام الحالي عن العام الماضي حوالي 158%.وشهدت نسبة الزوار تقارباً للعام الحالي عن عام 2019 والذي شهد أعلى عدد زوار في تاريخ سياحة البترا والذي بلغ عدد زوار شهر تموز 58 ألفا و449 زائرا من الجنسيات كافة، بفارق بلغ أقل من 5000 زائر وبنسبة تراجع تقارب 8%؜.